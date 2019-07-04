От ледника Антарктиды откалывается айсберг-остров

Его площадь составляет почти 1,6 тысяч квадратных метров.

Обо всем рассказали сотрудники Центра полярных наблюдений и моделирования при Университете Лидса в Великобритании. Они заметили разлом еще три года назад – его назвали в честь Хэллоуина. Размеры айсберга настолько впечатляют, что его можно сравнить с островом, считают специалисты. Айсберг отклонится в ближайшие несколько лет – расстояние между двумя трещинами составляет всего три километра, Forbes. При этом ученые отмечают, что раньше откалывались айсберги побольше. Год назад, например, от массива откололся кусок площадью в шесть тысяч «квадратов».

Они уже подготовились к событию и перенесли исследовательскую станцию Halley VI в другое место. Специалисты не видят ничего страшного в происходящем – они винят во всем не глобальное потепление, а вес айсберга.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что испытания модели атомного ледокола «Лидер» стартовали в Петербурге.