Смольный снес летнее кафе на Крестовском острове

У владельцев точки общественного питания не было документов на законную аренду земельного участка.

Представители Комитета по контролю за имуществом (ККИ) во время очередной проверки обнаружили летнее кафе, владельцы которого незаконно заняли участок, находящийся в собственности Санкт-Петербурга.

Летнее кафе в виде шатра занимало площадь более 100 «квадратов» рядом с Фигурным озером в Приморском парке Победы. Также более 20 квадратных метров занимал построенный рядом павильон, он использовался для размещения кухни. А еще более 200 квадратных метров занимали столики и стулья для посетителей.

Сотрудниками ККИ также было выяснено, что в кафе продают алкогольную продукцию без какой-либо лицензии.

В итоге, 3 июля 2019 года специалисты демонтировали данное кафе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что у Гостиного двора и Эрмитажа снесли нелегальные павильоны. Представители Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга обратили внимание на незаконные павильоны, которые находились у Эрмитажа и Гостиного двора.