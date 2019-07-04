В Ленобласти задержан француз, незаконно пересекший границу

Во вторник, 2 июня, пограничниками был задержан иностранный гражданин 1997 года рождения.
Молодой человек был обнаружен в пограничной зоне Сланцевого района Ленинградской области. Он двигался со стороны Эстонской республики, сообщили Gazeta.SPb в пограничном управлении ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В ходе проверки было установлено, что задержанный является гражданином Франции. Он незаконно пересек границу, однако утверждал, что злого умысла в его действиях не было. Молодой человек прибыл из Эстонии в Россию с целью туризма.
Пограничное управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает о том, что попытки незаконно пересечь границу Российской Федерации иностранными гражданами продолжаются.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что уничтожено более 32 тонн яблок из Республики Беларусь.