Сбивший ребенка-инвалида пенсионер доставлен в полицию

Ранее, 29 июня, в дворе дома 195 по проспекту Обуховской обороны в Невском районе Санкт-Петербурга случилось ДТП. Водитель скрылся.

Автомобиль марки «Форд Мондео» совершил касательное движение с инвалидной коляской, в которой находился 5-летний мальчик, а затем скрылся с места аварии. Ребенок был госпитализирован в состоянии средней тяжести, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность виновника ДТП и доставить его в полицию. Им оказался 71-летний пенсионер.

В отношении пенсионера составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ («Оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он являлся).

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что из-за престижной работы петербуржец погасил долги по штрафам.