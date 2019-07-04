На День Независимости США в Калифорнии произошло сильное землетрясение

Трамп: "Похоже, что все в значительной степени находится под контролем!". Фото: earthquaketrack.com

Трамп: "Похоже, что все в значительной степени находится под контролем!". Фото: earthquaketrack.com

В Калифорнии, западном штате США, сегодня произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4 балла.

По данным геологической службы США (USGS) подземные толчки были зафиксированы около половины шестого по местному времени. Очаг землетрясения находился на глубине более 10,5 километров.

На данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Лидер США, Дональд Трамп, заявил на своем аккаунте в Twitter, что информация о случившемся была предоставлена ему в полном объеме. Он также отметил: «Похоже, что все в значительной степени находится под контролем!».

Американские СМИ сообщают, что сегодняшнее землетрясение было самым сильным в Калифорнии с 1994 года. Тогда во время землетрясения магнитудой 6,7 в Лос-Анджелесе погибли 60 человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что торнадо в Китае унес жизни 6 человек и разрушил 3,5 тысяч домов. Наибольший ущерб торнадо нанес в китайском городе Кайюань, который оказался на пути у стихии.В социальных сетях очевидцы делятся снимками и видеозаписями бушующего смерча.