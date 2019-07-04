Торнадо в Китае унес жизни 6 человек и разрушил 3,5 тыс домов

Торнадо обрушился на китайскую провинцию Ляонин в среду около 17:15 по местному времени.

Наибольший ущерб торнадо нанес в китайском городе Кайюань, который оказался на пути у стихии.В социальных сетях очевидцы делятся снимками и видеозаписями бушующего смерча.

Известно, что за четверть часа торнадо смог разрушить несколько районов города, а половину города обесточил. Скорость ветра достигла рекордных отметок — 23 метра в секунду.

В результате стихийного бедствия более 200 человек оказались под завалами обрушенных зданий, еще 120 пострадали. На данный момент известно о шестерых погибших.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сегодня погиб турист во время извержения вулкана на юге Италии. Еще один турист из Бразилии, находившийся на склоне, получил ранения. Любителей экстрима, которые оказались недалеко от кратера во время извержения, спасателям пришлось эвакуировать с помощью вертолета. Стало известно, что власти не закрыли доступ на остров для туристов, после того как получили информацию об извержении.