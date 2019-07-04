Погиб турист во время извержения вулкана на юге Италии

Человек погиб из-за извержения вулкана на острове Стромболи к северу от Сицилии.

Еще один турист из Бразилии, находившийся на склоне, получил ранения,сообщает итальянское информагенство «ANSA». Любителей экстрима, которые оказались недалеко от кратера во время извержения, спасателям пришлось эвакуировать с помощью вертолета. Стало известно, что власти не закрыли доступ на остров для туристов, после того как получили информацию об извержении.

Очевидцы говорят, что пострадавших может оказаться намного больше. На данный момент на острове работают специалисты пожарных служб, они тушат очаги возгорания, возникшие в результате извержения.

Вулкан Стромболи, который местные называют «Маяком Средиземноморья», извергался на этот раз куда активнее чем в прошлые годы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Италии художник создал на поле портрет князя Владимира с помощью трактора. Портрет на поле получился около 200 метров в длину и занял почти 25 тысяч квадратных километров.