Журналист нашел единственное интервью с Бэнкси

Фото: Скриншот
Фото: Скриншот

Пока что непонятно, действительно ли на кадрах запечатлен известнейший уличный художник.

Бэнкси никогда не показывал своего лица, а также не разглашал конфиденциальную информацию. Интернет не помнит ни одного видео с художником – их просто не было. По крайней мере, до сегодняшнего дня.

Дело в том, что журналист телеканала ITV London, который сейчас занимается сбором информации о Бэнкси, нашел в архивах видео 2003 года. Он убежден, что на нем запечатлен художник, который так не любил раскрывать свою личность. На молодом человеке в интервью надета кепка, а лицо закрывает футболка.

На видео также присутствует момент, где видно, как неизвестный рисует черное насекомое на стене, а затем работает над граффити с ребенком, играющим в кубики. Этом стрит-арт принадлежит Бэнкси, работы участвовали в выставках.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге появилось граффити в духе Бэнкси, посвящённое детской поликлинике.

бэнкси интервью художник
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Журналист нашел единственное интервью с Бэнкси
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