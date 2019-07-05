Ученые рассказали, почему возникает зевота

Фото: Pixabay.com
Фото: Pixabay.com

Оказывается, на это явление влияет температура лба.

Об этом рассказали ученые Политехнического института штата Нью-Йорк. Они провели ряд экспериментов, чтобы выявить, почему человек зевает и отчего это зависит. Специалисты набрали группу добровольцев, ко лбам которых прикладывали либо пакет с горячей водой, либо со льдом. В результате они смогли заметить закономерность – люди, чья голова охлаждалась, не зевали, а те, чья голова находилась в тепле, напротив, зевали больше. Ученые отмечают, что прикладывание льда помогло даже тогда, когда должен был возникнуть феномен «заразности зевания» – на человека не действовало, если кто-то рядом начинал зевать.

Специалистам еще предстоит исследовать зевание, так как они до сих пор не совсем понимают, откуда оно появляется и зачем.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ученые доказали эффективности кофе в борьбе с лишним весом и диабетом. Они советуют пить напиток, чтобы избавиться от некоторых проблем, но сильно увлекаться не стоит.

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