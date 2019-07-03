Ученые доказали эффективности кофе в борьбе с лишним весом и диабетом

Они советуют пить напиток, чтобы избавиться от некоторых проблем, но сильно увлекаться не стоит.

Об этом рассказали специалисты из Ноттингемского университета, передает Medicalxpress. Оказывается, в организме есть коричневый жир, в борьбе с которым эффективно проявил себя кофе. Напиток помогает сжигать калории, в результате человек начинает худеть. Также в процессе у человека нормализуется уровень сахара в крови. Ученые уверяют, что даже одна кружечка кофе может помочь в борьбе с лишним весом и диабетом.

Пока что специалисты не понимают, какой именно компонент влияет на коричневый жир – возможно, кофеин.

Напоминаем, что все ученые, исследующие влияние кофе на организм человека, сходятся на том, что с напитком нельзя перебарщивать – лучше выпивать пару кружек и не больше.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ученые считают, что кофе полезен для кишечника. При этом дело было вовсе не в кофеине, который содержится в напитке.