Ученые считают, что кофе полезен для кишечника

Исследование показало, что напиток влияет на работу кишечника.

Обо всем стало известно благодаря группе экспертов из Техасского университета, которым стало интересно, как кофе влияет на кишечник. Они догадывались, что напиток как-то сказывается на кишечных бактериях в чашке Петри. Оказалось, что бодрящая кружечка кофе может снизить рост бактерий и микробов. Чем насыщенней был раствор, тем лучше оказывались результаты.

В дальнейшем ученые пообещали выяснить, можно ли при помощи кофе лечить запоры.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что названы три способа уменьшить вред кофе. Дело в том, что употребление напитка имеет как плюсы, так и минусы. Ученые отмечают, что кофе положительно влияет на снижения риска появления депрессии, болезни Альцгеймера. При этом он вызывает сильную зависимость, из-за которой человек начинает выпивать все больше кофе. Рекомендуется пить не более 2-3 чашек кофе в день, рассказали специалисты, чтобы не нанести вред здоровью.