Названы три способа уменьшить вред кофе

Кофе пьют ежедневно более 80% людей. Однако в этом напитке есть как плюсы, так и минусы.

Кофе является главным источником кофеина. В одной чашке напитка может содержаться от 30 до 300 миллиграмм кофеина, однако в среднем этот показатель равен 100 миллиграммам, сообщает «Комсомольская Правда».

Кофеин в умеренных количествах положительно влияет на снижения риска появления депрессии, болезни Альцгеймера. Кофе стимулирует работу мозга и ускоряет обмен веществ. Кроме того, кофе содержит большое количество антиоксидантов.

Однако кофеин вызывает привыкание, а чрезмерно его потребление приводит к головным болям, усталости и проблемам со сном.

Рекомендуется пить не более 2-3 чашек кофе в день. Для того, чтобы минимизировать вред от кофе стоит придерживаться трех правил: добавлять меньше сахара, фильтровать кофе при помощи бумажного фильтра и пить не более 2-3 чашек в день.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что учеными доказана связь жирной пищи и депрессии.