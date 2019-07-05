Врачи не советуют спать с кошками

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Такая привычка может быть опасной для человека и его здоровья.

О страшных последствиях объятий с кошкой рассказал доктор Сергей Агапкин, передает сайт «Аргументы и факты». Он уверяет, что сон с животным может закончиться плачевно. Дело в том, что кошки часто являются переносчиками глистных инвазий, стригущего лишая, хламидиоза, токсоплазмоза, сальмонеллёза, туберкулеза, и туляремии.

Также опасность для человека представляет паразит Toxoplasma gondii – из-за него у хозяина кошки может развиться шизофрения. Специалисты убеждены, что стоит как можно меньше контактировать с животными, а брать его с собой в постель тем более не стоит.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ученые выяснили, что больничные мухи переносят опасные бактерии. Британцы выяснили, что больничные мухи переносят около 90 разновидностей микроорганизмов. Самые распространенные из них — энтеробактерии, бациллы и стафилококки.

кошки ученые
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Врачи не советуют спать с кошками
Ученые рассказали, почему возникает зевота
Заболотный отказался расторгать контракт с «Зенитом»
Журналист нашел единственное интервью с Бэнкси
Итальянский вице-премьер показал подписчикам Путина
На Камчатке началось извержение самого высокого вулкана
Эксперты рассказали, почему опасны старые одеяла и подушки
Лесовой продолжит играть за «Арсенал»