Врачи не советуют спать с кошками

Такая привычка может быть опасной для человека и его здоровья.

О страшных последствиях объятий с кошкой рассказал доктор Сергей Агапкин, передает сайт «Аргументы и факты». Он уверяет, что сон с животным может закончиться плачевно. Дело в том, что кошки часто являются переносчиками глистных инвазий, стригущего лишая, хламидиоза, токсоплазмоза, сальмонеллёза, туберкулеза, и туляремии.

Также опасность для человека представляет паразит Toxoplasma gondii – из-за него у хозяина кошки может развиться шизофрения. Специалисты убеждены, что стоит как можно меньше контактировать с животными, а брать его с собой в постель тем более не стоит.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ученые выяснили, что больничные мухи переносят опасные бактерии. Британцы выяснили, что больничные мухи переносят около 90 разновидностей микроорганизмов. Самые распространенные из них — энтеробактерии, бациллы и стафилококки.