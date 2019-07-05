Еда и напитки выпали на асфальт из прицепа “Магнита” в Мурино

Авария произошла на Петровском бульваре. Фото: скриншот видео
Авария произошла на Петровском бульваре. Фото: скриншот видео

Пользователи социальных сетей шутят про бесплатную закуску на дороге.

Еда и напитки вывались на Петровский бульвар Мурино из прицепа грузовика “Магнит” сообщили очевидцы в социальных сетях 5 июля.

Фото: скриншот видео

Свидетели сообщают, что прицеп якобы стоял без опор и когда грузчик выкатил первую телегу с продуктами на гидроборт, то прицеп накренился и на асфальт покатились остальные продукты. Водитель машины и товаровед едва успели отскочить и не пострадали. При этом на видео, которое опубликовали очевидцы, видно, что авария произошла на середине дороги — если версия свидетелей верна, неясно, почему прицеп решили разгружать именно там. В “Магните” пока никак не прокомментировали появившееся в соцсети видео.

Пользователи социальных сетей выражают радость по поводу бесплатной закуски и называют грузчиков торговой сети некомпетентными.

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