На полигоне «Красный Бор» откачали дождевую воду и выкосили траву

Полигон "Красный бор". Фото: Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности

Полигон "Красный бор". Фото: Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности

Продолжаются работы по поддержанию полигона «Красный Бор» в безопасном состоянии. О промежуточных результатах отчитались в комитет по природопользованию Петербурга.

На этой неделе основное внимание было уделено главным гидротехническим сооружениям полигона — открытым картам-котлованам. Из-за сильных дождей рабочие большую часть времени откачивали воду с поверхности во внутреннюю замкнутую систему дренажных каналов. Это позволило предотвратить переполнение жидких отходов в картах.

Помимо этого, рабочие заменили старые железобетонные водоотводные лотки обводного канала на новые. За неделю установили шесть новых лотков.

Для обеспечения пожарной безопасности на территории полигона провели покос травы. Покосу подвергается около 20 га из 68 га.

«На этой недели выкашивали траву на откосах обводного канала», — уточнили в комитете.

Ранее сообщалось, что восстановить «Красный Бор» удастся примерно за пять лет — к 2024 году.