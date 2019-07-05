Берлускони рассказал об итогах встречи с Путиным

Прошедшая беседа стала поводом для подтверждения существующих между Италией и Россией уважения и сердечной дружбы. Фото: Silvio Berlusconi/Facebook

Прошедшая беседа стала поводом для подтверждения существующих между Италией и Россией уважения и сердечной дружбы. Фото: Silvio Berlusconi/Facebook

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в аэропорту Рима подтвердила важность дружественных отношений Италии и России.

Берлускони заявил на своей личной странице в Facebook, что прошедшая беседа стала поводом для подтверждения существующих между Италией и Россией уважения и сердечной дружбы. Он также добавил, что партия «Вперед, Италия» продолжит прикладывать усилия по отмене санкций против России.

Путин посетил Рим в четверг, там он встретился с папой Римским и президентом Италии Серджо Маттареллой, провел переговоры с главой правительства Италии Джузеппе Конте, а после провел краткую встречу в дружественном формате с Сильвио Берлускони в аэропорту Рима.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин посмертно наградил погибших подводников званием Героя России. Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил званиями Героя России четырех подводников, погибших после пожара на глубоководном аппарате.