Путин посмертно наградил погибших подводников званием Героя России

Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил званиями Героя России четырех подводников, погибших после пожара на глубоководном аппарате.

Этими подводниками стали капитаны первого ранга Андрей Воскресенский, Денис Опарин и Константин Сомов, а также капитан второго ранга Дмитрий Соловьев, который спас из горящего отсека гражданского и закрыл за собой люк, чтобы продолжить тушение пожара.

Остальных погибших посмертно наградили орденами Мужества. Ими оказались капитаны первого ранга Владимир Абанкин, Сергей Данильченко, Денис Долонский, Константин Иванов и Николай Филин, также капитан второго ранга Александр Авдонин, капитаны третьего ранга Виктор Кузьмин и Владимир Сухиничев, а также подполковник медицинской службы Александр Васильев и капитан-лейтенант Михаил Дубков.

На момент трагедии Долонский и Филин уже были награждены звездами Героя России.

Напомним, что 1 июля в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате «Лошарик» погибли 14 человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что погибших подводников тайно похоронят в Петербурге.