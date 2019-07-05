Путин посмертно наградил погибших подводников званием Героя России

Владимир Путин. Фото: пресс-служба президента РФ
Владимир Путин. Фото: пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил званиями Героя России четырех подводников, погибших после пожара на глубоководном аппарате.

Этими подводниками стали капитаны первого ранга Андрей Воскресенский, Денис Опарин и Константин Сомов, а также капитан второго ранга Дмитрий Соловьев, который спас из горящего отсека гражданского и закрыл за собой люк, чтобы продолжить тушение пожара.

Остальных погибших посмертно наградили орденами Мужества. Ими оказались капитаны первого ранга Владимир Абанкин, Сергей Данильченко, Денис Долонский, Константин Иванов и Николай Филин, также капитан второго ранга Александр Авдонин, капитаны третьего ранга Виктор Кузьмин и Владимир Сухиничев, а также подполковник медицинской службы Александр Васильев и капитан-лейтенант Михаил Дубков.

На момент трагедии Долонский и Филин уже были награждены звездами Героя России.

Напомним, что 1 июля в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате «Лошарик» погибли 14 человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что погибших подводников тайно похоронят в Петербурге.

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