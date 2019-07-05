Мусор петербуржцев ждут на акциях «РазДельный Сбор» 6 июля

В первую субботу месяца, 6 июля, в Петербурге пройдет акция «РазДельный сбор». Сдать мусор на переработку можно по 23 адресам.

Во многих точках с этого месяца заканчивается прием макулатуры, стекла, ПЭТ и металла. Прием всех четырех видов отходов осуществляется лишь по двум адресам: в Петродворцовом районе на углу улицы Долгоозерной и Комендантского проспекта, а также в Кронштадте на улице Советской, 35 у Дворца Молодежи.

Организаторы акции просят горожан заранее рассортировать мусор и подготовить его к сдаче: помыть и очистить от лишнего.

На акции волонтеры расскажут новичкам об особенностях приема и помогут разобраться в маркировках.

В июне в акции приняли участие 8 тыс. 378 человек. На переработку отправили 2 тонны макулатуры, 1 тыс. 659 мешков пластика, 1 тыс. 90 мешков пленки и более 3 тыс. мешков других отходов.

Ранее сообщалось, что после «Алых парусов» с улиц Петербурга вывезли 660 кубометров мусора.