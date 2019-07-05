В Ливии арестовали политтехнолога из Петербурга

По подозрению во вмешательстве в выборы задержаны двое россиян. Один из них Максим Шугалей, петербургский политтехнолог.

В Ливии арестованы двое россиян по подозрению во вмешательстве в предстоящие выборы президента в стране, сообщает агентство Bloomberg. При этом оно не уточнило имен задержанных.

Издание «Проект» выяснило, что среди арестованных оказался политический технолог из Санкт-Петербурга Максим Шугалей. По словам издания, он уже более месяца находится под арестом в тюрьме Ливии.

Издание также сообщило, что Шугалей связан с петербургским бизнесменом и ресторатором Евгением Пригожиным, также известным как «личный повар Путина».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Украине арестовали «ценного свидетеля» по делу о гибели «Боинга». Речь идет о бывшем начальнике противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимире Цемахе. Суд принял решение арестовать его на два месяца. Защита хочет бороться за свободу «ценного свидетеля», но детали дела не разглашаются из-за секретности.