Ученые смогли восстановить работу парализованных рук

Группа ученых из Австралии смогла восстановить работу руки, которая была парализована. Для этого был использован метод переплетения нервных окончаний.

В случае с парализацией конечностей у человека повреждается нервная система, в связи с чем спинной мозг не может отправлять сигналы в центральный орган системы. В результате этого нарушения конечности парализует.

Однако ученые установили, что выход из этой ситуации есть в случае, если мышцы до сих пор функционируют, несмотря на отсутствие взаимодействия со спинным мозгом. Для решения проблемы был применен метод переплетения нервных окончаний.

Результат превзошел ожидания. После использования данного метода пациенты смогли самостоятельно сжимать и разжимать руку. Открытие может помочь многим парализованным пациентам.

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