Опубликован тизер «Рика и Морти» ко Дню независимости США

Новый сезон выйдет в ноябре. Фото: кадр из видео
Новый сезон выйдет в ноябре. Фото: кадр из видео

По официальной информации, четвертый сезон мультикационного сериала «Рик и Морти» выйдет в ноябре этого года.

В пятницу, 5 июля, в сети был размещен тизер «Рика и Морти», приуроченный ко Дню независимости Соединенных Штатов Америки. Видеоролик был опубликован в официальном аккаунте мультсериала в Twitter.

А коротком ролике можно увидеть обновленную версию Огурчика Рика — Хот-дог Рик. Кроме того, на кадрах присутствует пенная версия Рика и некоторых других героев сериала.

В тизере также есть все традиционные атрибуты американского Дня независимости: пиво, хоть-доги, фейерверки и бургеры.

Разработка нового сезона мультсериала была начата в середине лета прошлого года.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербургский рэпер Oxxxymiron оценил клип на свой трек от 100 художников.

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Oxxxymiron оценил клип на свой трек от 100 художников
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