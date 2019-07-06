Психологи назвали секреты счастья

Один из секретов - баланс между простым и сложным в жизни. Фото: pixabay.com

Один из секретов - баланс между простым и сложным в жизни. Фото: pixabay.com

Счастье бесполезно специально искать, но можно обрести через любовь и целеустремленность.

Мировые психологи рассказали в чем заключается секрет счастья. Одни говорят, что его находят, когда не ищут, другие — что его обретают в любимой деятельности.

Рафаэла Калати, доктор философских и психологических наук, уверена, что счастливым можно стать если полюбить жизнь и то, что человек в ней делает, о чем она сообщила РИА Новости. Калати уверена, что стоит балансировать между сложным и простым в жизни и принимать то, что не дано изменить.

Глава союза психологических наук при ЮНЕСКО Сазсивэн Купер считает, что молодые люди становятся счастливыми, когда понимают, кем хотят стать, определяют приорететы и начинают идти к этим целям.

Профессор МГУ Дмитрий Леонтьев ответил лишь, что счастье не может быть самоцелью — ведь именно тогда оно ускользает.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что 90% россиян называют себя счастливыми, по данным ВЦИОМ.