ВЦИОМ: почти 90% россиян счастливы

Эксперты отмечают, что это – самый высокий показатель с 1990 года.

Об этом стало известно 25 апреля. Специалисты опросили россиян, чтобы узнать, чувствуют ли она себя счастливы. Сразу 86% ответили на вопрос утвердительно, что поразило экспертов – такой удовлетворенности жизнью не наблюдалось довольно давно.

Уточняется, что наиболее счастливы люди с хорошим достатком от 25 до 34 лет – они реже остальных говорили, что чувствуют себя несчастными, передает ВЦИОМ.

На вопрос, что же россиянам дает чувство счастья, они отвечали по-разному. Большинство ответили, что они радуются своей семье и когда все здоровы. Для других важна также работа и счастливые дети.

Те, кто называли себя не самыми счастливыми людьми, жаловались на проблемы с деньгами и здоровье. Для других немаловажным стало положение дел в стране.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ВЦИОМ: только половина россиян работают по специальности.