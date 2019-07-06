ОБСЕ призвала деоккупировать Крым

Сегодня в Парламентской ассамблее ОБСЕ была поддержана резолюция с призывом «обеспечить деоккупацию» Крыма Россией.

Резолюцию, предложенную украинским депутатом Артуром Герасимовым, принял комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, сообщает РИА «Новости». Одновременно была отклонена поправка о смягчении в документе антироссийских формулировок, которую предложила делегация РФ. Ранее Россия просила вообще не включать этот документ в повестку летней сессии.

В тексте резолюции содержатся призывы оставить Крым и оказать медицинскую и юридическую помощь морякам, арестованным в Керченском проливе.

Не признавать воссоединение Крыма и Севастополя с Россией — это то же самое, что и не признавать объединение ФРГ и ГДР, заявил глава российской делегации в ОБСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров считает, что европейские парламентарии подчиняются давлению со стороны американских делегатов, в чьем присутствии им неловко было голосовать против резолюции.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Порошенко недоволен шагами Европы к признанию Крыма российским.