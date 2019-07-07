В Лужском районе за полчаса потушили полыхающую баню

Субботним вечером, 6 июля, случился пожар в Толмачевском сельском поселении Лужского района.

Местные жители сообщили о возгорании в спасательные службы в 20:50. 137 пожарно-спасательная часть противопожарной областной службы выехала на вызов. На месте пожарные выяснили, что возгорание произошло на площади трех квадратных метров бани.

Прибывшим сотрудникам противопожарной службы удалось справиться с пожаром за полчаса, известно, что в 21:20 возгорание было полностью потушено. Семь спасателей и две единицы техники трудились над устранением пожара, сообщает ГУ МЧС России по Ленинградской области.

На данный момент о пострадавших не сообщалось.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что во Всеволожском районе женщина отравилась угарным газом во время пожара. Пожарные спасли женщину, находившуюся в загоревшейся квартире в поселке Лехтуси. На месте выяснилось, что огонь успел распространиться лишь на 2 квадратных метра квартиры.