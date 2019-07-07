В Ленобласти в ходе учений разведчики ЗВО уничтожили условную вооруженную группировку

В ходе проведения полевого выхода разведывательные группы Западного военного округа ликвидировали «условных» террористов и освободили «пленников» на полигоне в Ленобласти.

По замыслу тренировки, жилой многоэтажный дом захватили террористы. Для освобождения подставных заложников спецназ блокировал населенный пункт, а затем уничтожил в ходе операции условное незаконное вооруженное формирование и эвакуировал более 30 гражданских, сообщает в Gazeta.SPb пресс-служба Западного военного округа.

Перед боем спецназовцами провели разведку местности используя оптико-электронный комплекс «Интриган» и беспилотный летательный аппарат «Груша», с помощью которых они получили необходимые данные о противнике.

Вопросы точечного удара группы разведки были отработаны в ходе штурма здания с использованием альпинистского оборудования.

В тренировках приняли участие более 500 военнослужащих, а также специальные разведывательные машины «Тигр».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что боеприпасы времен войны нашли в двух районах Петербурга.