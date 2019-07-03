Боеприпасы времен войны нашли в двух районах Петербурга

Снаряды пролежали в земле почти 80 лет. Фото: pixabay.com

Снаряды пролежали в земле почти 80 лет. Фото: pixabay.com

Пять минометных мин и артиллерийский снаряд вывезли для дальнейшей утилизации.

В Санкт-Петербурге нашли боеприпасы в двух районах Петербурга. Минометные мины и артиллерийский снаряд были вывезены и обезврежены, сообщили в ГУ МЧС Санкт-Петербурга в среду 3 июля.

Утром в дежурную часть поступил звонок об обнаружении артиллерийского снаряда времен Великой Отечественной в Александровском парке Пушкина. Боеприпасы изучили сотрудники ОМОН Росгвардии, а позже вывезли для уничтожения силами группы разминирования ЗВО.

В тот же день в Московском районе Петербурга нашли старые снаряды. У дома 47 на Пулковском шоссе выкопали пять минометных мин. Ими занялись сотрудники ЗапВО. Боеприпасы пролежали в земле почти 80 лет, но все еще могут быть опасны.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что при раскопках на Пулковском шоссе нашли свыше 150 боеприпасов.