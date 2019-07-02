Свыше 150 боеприпасов нашли при раскопках на Пулковском шоссе

Для вывоза минометных снарядов вызвали группу разминирования ЗВО.

В Московском районе Петербурга нашли боеприпасы времен Великой Отечественной войны, сообщили в ГУ МЧС Санкт-Петербурга 2 июля. На Пулковском шоссе в понедельник начали земляные работы и нашли множество минометных снарядов.

Боеприпасы нашли при работах на строительной площадке нефтеналивного терминала. Всего обнаружено 155 минометных снарядов. Из них 133 имеют калибр 82 мм, а 22 штуки — калибр 120 мм. Для утилизации службы Санкт-Петербурга привлекли специалистов Западного военного округа и минувшей ночью группа разминирования успешно вывезла снаряды со стройплощадки на юге Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в этом районе несколько дней назад уже находили боеприпасы — тогда для оцепления участка вызвали сотрудников Росгвардии. При раскопках нашли минометные мины и ручную гранату.