Возле Пулково найдены боеприпасы времен войны

В субботу, 29 июня, в дежурную часть ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти поступила информация об обнаружении подозрительных предметов.
Во время выполнения земляных работ были найдены предметы, которые внешне напоминают боеприпасы времен Великой Отечественной войны, сообщили Gazeta.SPb в ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Место неподалеку от аэропорта Пулково, где были обнаружены снаряды, оцепили, работы приостановили. Люди были эвакуированы на безопасное расстояние.
На место прибыли сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН ГУ Росгвардии, также специалист с обученной собакой. Находки были обследованы. Ими оказались неразорвавшиеся 88-миллиметровый снаряд, две минометные мины калибра 88 мм и 82 мм, ручная граната РПГ-40.
Боеприпасы будут преданы саперам и уничтожены.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Московском районе раскрыта деятельность подпольного казино.