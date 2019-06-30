Возле Пулково найдены боеприпасы времен войны

Боеприпасы будут уничтожены. Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и ЛО

Боеприпасы будут уничтожены. Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и ЛО

В субботу, 29 июня, в дежурную часть ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти поступила информация об обнаружении подозрительных предметов.

Во время выполнения земляных работ были найдены предметы, которые внешне напоминают боеприпасы времен Великой Отечественной войны, сообщили Gazeta.SPb в ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Место неподалеку от аэропорта Пулково, где были обнаружены снаряды, оцепили, работы приостановили. Люди были эвакуированы на безопасное расстояние.

На место прибыли сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН ГУ Росгвардии, также специалист с обученной собакой. Находки были обследованы. Ими оказались неразорвавшиеся 88-миллиметровый снаряд, две минометные мины калибра 88 мм и 82 мм, ручная граната РПГ-40.

Боеприпасы будут преданы саперам и уничтожены.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Московском районе раскрыта деятельность подпольного казино.