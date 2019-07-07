Легковушка врезалась в Гостиный двор

на лобовом стекле Daewoo видны две четкие вмятины, возможно, водитель и пассажир на переднем сидении не были пристегнуты. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург"/vk.com

на лобовом стекле Daewoo видны две четкие вмятины, возможно, водитель и пассажир на переднем сидении не были пристегнуты. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург"/vk.com

Сегодня ночью в Петербурге на Садовой улице произошло ДТП с участием двух машин.

Около 2:35 ночи в результате столкновения двух автомобилей Hyundai Solaris и Daewoo Nexia, автомобиль марки Daewoo улетел с дороги врезался в здание Гостиного двора, об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «Вконтакте». По их словам, есть пострадавшие, а оба автомобиля в плачевном состоянии. Также, на лобовом стекле Daewoo видны две четкие вмятины, возможно, водитель и пассажир на переднем сидении не были пристегнуты.

На место ДТП приехали две бригады скорой помощи и машина ГИБДД.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что во Всеволожске один человек погиб в ДТП. Вчера вечером на Колтушском шоссе, д.80 автомобиль Mitsubishi Lancer перевернулся после того, как врезался в дерево. Водитель иномарки погиб на месте, а пассажир отделался травмами тяжелой степени и был госпитализирован в медицинское учреждение. У автомобиля были «дьявольские номера» — три шестерки.