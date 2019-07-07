Во Всеволожске один человек погиб в ДТП

Авария со смертельным исходом произошла на Колтушском шоссе во Всеволожске.

Вчера вечером на Колтушском шоссе, д.80 автомобиль Mitsubishi Lancer перевернулся после того, как врезался в дерево. Об этом сообщают очевидцы происшествия в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». В посте сказано, что водитель иномарки погиб на месте, а пассажир отделался травмами тяжелой степени и был госпитализирован в медицинское учреждение. О других пострадавших не сообщалось

Также в комментариях пользователи отметили, что у автомобиля были «дьявольские номера» — три шестерки.

На данный момент подробности ДТП устанавливаются правоохранительными органами.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в лобовом ДТП под Выборгом погибла женщина. Вчера вечером, 6 июля 2019 года, под Выборгом на трассе произошло лобовое столкновение автомобилей, в результате которого погибла женщина. Автомобиль «Шкода» выехал на встречную полосу трассы, где лоб в лоб столкнулся с «Фольксвагеном».