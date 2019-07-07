В Ленобласти автомобилисты уступили дорогу лосям

Все это время, пока лоси пересекали трассу, водители автомобилей терпеливо наблюдали за этой сценой. Фото: Pixabay

Все это время, пока лоси пересекали трассу, водители автомобилей терпеливо наблюдали за этой сценой. Фото: Pixabay

Несколько дней назад в аккаунте Комитета по природопользованию в Instagram опубликовали видео, на котором видно, как добродушные водители пропустили лосиху с лосенком на одной из дорого в Ленобласти.

На видео видно, как водители, ехавшие по трассе навстречу друг другу, сбавили скорость и остановились сразу после того как заметили лосиху. Оказалось, что лосиха собиралась переходить дорогу не одна — следом за ней неуверенно трусил лосенок. Взрослая самка за считанные секунды смогла перебежать дорогу, а ее маленький детеныш перепугался и долго мялся на обочине, но в итоге все равно смог перебежать. После этого семья сохатых скрылась в лесу.

Все это время, пока лоси пересекали трассу, водители автомобилей терпеливо наблюдали за этой сценой.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что очевидцы сфотографировали гуляющих лосей в Ленобласти. Животных ходят недалеко от Приозерского шоссе. Кому-то удалось снять парочку недалеко от поселка Сосново.