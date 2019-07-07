У Семака возникли вопросы к судьям после матча за Суперкубок

“Локомотив” в воскресенье одолел “Зенит” Санкт-Петербурга со счетом 3:2.

Семак признал, что “Зенит” допустил много ошибок в первом матче нового сезона, которые позволили “Локомотиву” взять победу в игре за Суперкубок. Главный тренер клуба Петербурга признал, что у игроков было немного времени на подготовку к игре.

На вопрос, является ли проблемой то, что вратарь “Зенита” Андрей Лунев часто пропускает мячи в ближний угол, Семак ответил, что Лунев вообще не должен пропускать. При этом подчеркнул, что проигрывает не игрок, а команда — и “Зенит” допускал неточности, как в обороне, так и атаке.

Семак заявил, что в ходе игры у него возникло много вопросов к судьям. Он не стал углубляться в детали, добавив лишь, что тренерский штаб ждет видеоповторы.

Ране Gazeta.SPb сообщила, что Медведев прокомментировал проигрыш “Зенита”.