Медведев прокомментировал проигрыш “Зенита” “Локомотиву”

Гендиректор клуба Санкт-Петербурга призвал сосредоточиться на грядущем начале РПЛ.
Александр Медведев считает, что проигрыш “Зенита” в матче за Суперкубок России — хороший старт сезона. Гендиректор клуба Санкт-Петербурга назвал игру интересной и результативной.
Футболисты обеих команд находились не в идеальной форме после сборов, заметил Медведев и уверил, что тренеры петербургского клуба учтут все недочеты своих подопечных. Гендиректор призвал сосредоточиться на грядущем начале Чемпионата России.
“Зенит” сыграет домашний матч с “Тамбовом” 14 июля — раньше команду не видели в РПЛ.
Матч за Суперкубок закончился со счетом 3:2 в пользу “железнодорожников”. Оба гола “Зенита” забил Сердар Азмун. “Локомотив” не получал трофей с 2005 года. Это третий раз, когда московская команда зарабатывает Суперкубок, “Зенит” получал его четыре раза.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Иванович не увидел трагедии в проигрыше “Зенита”.