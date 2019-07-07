Медведев прокомментировал проигрыш “Зенита” “Локомотиву”

Обе команды находились не в идеальной форме, считает Медведев. Фото: Baltphoto, Андрей Пронин

Обе команды находились не в идеальной форме, считает Медведев. Фото: Baltphoto, Андрей Пронин

Гендиректор клуба Санкт-Петербурга призвал сосредоточиться на грядущем начале РПЛ.

Александр Медведев считает, что проигрыш “Зенита” в матче за Суперкубок России — хороший старт сезона. Гендиректор клуба Санкт-Петербурга назвал игру интересной и результативной.

Футболисты обеих команд находились не в идеальной форме после сборов, заметил Медведев и уверил, что тренеры петербургского клуба учтут все недочеты своих подопечных. Гендиректор призвал сосредоточиться на грядущем начале Чемпионата России.

“Зенит” сыграет домашний матч с “Тамбовом” 14 июля — раньше команду не видели в РПЛ.

Матч за Суперкубок закончился со счетом 3:2 в пользу “железнодорожников”. Оба гола “Зенита” забил Сердар Азмун. “Локомотив” не получал трофей с 2005 года. Это третий раз, когда московская команда зарабатывает Суперкубок, “Зенит” получал его четыре раза.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Иванович не увидел трагедии в проигрыше “Зенита”.