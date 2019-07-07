Иванович поделился впечатлениями от проигрыша «Зенита»

Защитник ФК «Зенит» поделился своим мнением насчет матча с «Локомотивом» за Суперкубок России.

Бранислав Иванович, защитник петербургского футбольного клуба «Зенит» заявил, что в проигрыше «Локомотиву» со счетом 2:3, нет ничего страшного.

Он добавил, что на игре сказался гол, который сине-бело-голубые быстро пропустили, а потом, когда была необходимость, почему-то не смогли набрать в движении. Также он отметил, что второй тайм «Зенит» начал в хорошем темпе, но в результате двух легких голов они уже не смогли изменить ситуацию.

«Думаю, что ничего страшного не произошло», — говорит Иванович. Футбольному клубу необходимо дальше готовиться к сезону, который обещается быть долгим и трудным.

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