Врачи дали советы при солнечных ожогах

Зарубежный дерматолог рассказал рассказал о правильном уходе за кожей летом.

Дерматолог из канадского Университета Альберты Роберт Гниацки рассказал, как предотвращать солнечные ожоги и как правильно их лечить, об этом сообщает издание Medicalxpress.

Для начала, Гниацки рассказал, что перед выходом под палящее солнце не стоит есть много моркови, сельдерея, укропа и лайма — они содержат фурокумарин, из-за которого кожа становится более чувствительной к солнечным лучам, а значит повышает шанс получения ожога. Также он напомнил о важности использования солнцезащитного крема с высоким SPF и опасности сна под солнцем.

Специалист назвал самые распространенные ошибки в лечении ожогов: ни в коем случае нельзя лечить ожоги лимонами, молочными продуктами и растительными маслами.

Лучше будет охладить обгоревшую кожу влажной тканью, нанести увлажняющий крем, принять ибупрофен и потреблять как можно больше воды.

Если на коже образовались мелкие пузырьки, то стоит нанести на ожог местный антибиотик. А в случае образования волдырей, корки или проявления общего недомогания, то рекомендуется обратиться за лечением ко врачу.

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