Роспотребнадзор проверил магазин с опарышами в пирожках

По магазину летают мухи, а под оборудованием - грязь. Фото: pixabay.com

По магазину летают мухи, а под оборудованием - грязь. Фото: pixabay.com

Инспекторы взяли несколько изделий на пробу — изучат в лабораториях.

Инспекторы Роспотребнадзора проверили магазин с выпечкой на улице Руставели Петербурга. Проверка вскрыла множество нарушений санитарного законодательства.

Жительница Санкт-Петербурга сообщила об опарышах в купленных пирожках в полицию, руководству магазина, в соцсети, СМИ и Роспотребнадзор. Инспекторы выяснили, что в магазине делают сдобу из замороженных полуфабрикатов, сообщили в ведомстве Петербурга 7 июля.

Сроки реализации выпечки никто не контролирует, как и температуру готовых изделий. По магазину летают мухи, под оборудованием лежат скопления грязи. У руководства нет документов о проведении дезинсекции. Сейчас инспекторы Роспотребнадзора Петербурга взяли пробы изделий и продолжат расследование.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в Петербурге продавали пирожки с червями.