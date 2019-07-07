Каймановые черепахи могут полгода жить без кислорода

Рептилии зимуют в озерах, которые сковывает лед.

Ученые выяснили, что каймановые черепахи могут прожить до 6 месяцев почти без кислорода. Рептилии предпочитают зимовать в озерах, которые сковывает лед.

Кислород обеспечивает способность сердца совершать обмен веществ в организме. Ученые решили взять несколько черепах и проверить, как на них отразится понижение содержания кислорода в воздухе, а затем возвращение воздуха в норму, сообщает The Royal Society Publishing. Сердца некоторых черепах, которые привыкли к более низким уровням кислорода в воздухе, не получают повреждений из-за периодов гипоксии даже после возвращения воздуха к нормальным показателям.

Каймановые или кусающие черепахи распространены в Америке и Канаде, панцирь особи достигает в длину 35 см, а вес животного может превышать 14 кг.

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