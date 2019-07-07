Питона из дивана принесли на рентген

Питон - молодой самец, на вид ему около 1,5 лет. Фото: скриншот видео "Сирин"

Питон - молодой самец, на вид ему около 1,5 лет. Фото: скриншот видео "Сирин"

Змею нашли в диване в одной из квартир Санкт-Петербурга.

Сотрудники центра помощи животным “Сирин” привезли на рентген питона, которого нашли в диване. У молодого пресмыкающегося подозревают перелом.

Жители Санкт-Петербурга обнаружили у себя в диване змею: как и зачем питон залез в мебель — никто не знает. Сотрудники центра предполагают, что питон месяц-два провел в скитаниях и долгое время держался без еды. Он попал в центр Петербурга в плохом состоянии и волонтеры некоторое время выхаживали его.

В центр попал молодой самец, на вид ему около 1,5 лет. Сотрудники запустили в социальной сети прямую трансляцию из ветеринарной клиники — им пришлось несколько раз объяснить зрителям, что змея неядовитая. Еще неясно, имеется ли у змеи чип, который мог бы прояснить, есть ли или был ли у змеи хозяин.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в квартире Петербурга нашли полумертвую змею.