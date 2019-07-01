В квартире в Петербурге обнаружили полумертвого питона

Жильцы не смогли объяснить, как змея оказалась у них дома.

Инцидент случился сегодня вечером 1 июля. Обо всем рассказали в управлении МЧС по Санкт-Петербургу, передает ТАСС.

Змею похожую на питона нашли в доме на Авангардной улице. На место прибыли спасатели, которые достали ее из дивана – она пряталась между сиденьем и подлокотником. Что именно она там забыла и как там очутилось – непонятно. 60-ти сантиметровая змея выглядела вяло, так что ее отправили к ветеринарам. Какова дальнейшая судьба бедняжки, пока что не сообщается.

«От соседей приполз. Когда у меня сбежала змея, то я сразу соседей предупредила, что если приползёт к ним, то её нужно накрыть тазом и мне позвонить. Я прибегу и заберу её»,

— пишет одна из пользовательниц «Вконтакте».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Богатырском проспекте змея выползла на дорогу. Очевидцы, проезжающие мимо, предположили, что змейка выползла на дорогу для того, чтобы погреться на солнце. В социальных сетях пользователи активно обсуждают, откуда на проезжей части появилась змейка и для чего она так рискует.