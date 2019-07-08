Мутко потребовал отставки мэра, спасавшего свое добро

Сергей Худоногов из-за первоочередного спасения своей бани может лишиться поста. Фото: vk.com, скриншот с видео

Сергей Худоногов из-за первоочередного спасения своей бани может лишиться поста. Фото: vk.com, скриншот с видео

Виталий Мутко потребовал уволить мэра Нижнеудинского района за то, что коммунальные службы в первую очередь занялись спасением от подтопления его, мэра, недвижимости.

Вице-премьер, возглавивший правительственную комиссию по ликвидации последствий паводка в Иркутской области, отреагировал на популярный видеоролик, активно обсуждаемый в интернете, который растиражировали СМИ. Очевидцы сняли на видео, как коммунальщики занимаются осушением участка с коттеджем, принадлежащего мэру Сергею Худоногову. Кроме того, поведением мэра заинтересовалась Иркутская прокуратура, куда обращались местные жители, не понимая, почему в первую очередь власти занимаются решением собственных проблем. Факты использования коммунальной техники мэром в личных целях подтвердила проверка.

Сергей Худоногов в свое оправдание уверял, что участок, показанный в видеоролике, действительно принадлежит ему, однако никакого коттеджа у него нет, а есть только скромная баня.

«К сожалению, нет у меня усадьбы, живу в многоквартирном доме. Нет меня и коттеджа, у меня есть баня», — сказал глава пострадавшего от паводка района.

Решение, отстранить ли мэра от должности, будет принимать губернатор Приангарья Сергей Левченко после детальной проверки.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что паводок в Иркутской области унес жизни 12 человек.