Стоматология заплатит свыше 250 тысяч за плохой протез

Судебная экспертиза Приморского суда выяснила, что услуги оказались некачественными.

Жительница Санкт-Петербурга обратилась в суд после некачественной медицинской услуги. Прокуратура заняла в суде сторону клиентки стоматологии.

Женщина обратилась в клинику с просьбой установить ей металлический протез. После операции у женщина возникла аллергическая реакция и ухудшилось здоровье, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 8 июля. Проверка судебных экспертов показала, что организация “Феникс ЗЛТ” допустила нарушения при оказании услуг.

Прокурор попросил судью Приморского суда обязать клинику возместить стоимость лечения и компенсировать моральный вред. Всего организация заплатит более 200 тысяч за операцию и еще 50 тысяч моральной компенсации.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге проверили ресторан, где отравились 16 китайцев.