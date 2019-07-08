Петербургский завод Nissan празднует 10-летие

За 10 лет с конвейра петербургского автозавода сошли 370 тыс. автомобилей Nissan. Фото: nissan.ru

За 10 лет с конвейра петербургского автозавода сошли 370 тыс. автомобилей Nissan. Фото: nissan.ru

Компания Nissan отмечает 10 лет с момента начала выпуска автомобилей на заводе в Петербурге. За это время с его конвейера сошло 370 тыс. автомобилей.

Завод в Петербурге – самая молодая среди европейских производственных площадок компании. С первого дня предприятие производит автомобили по полному циклу, включая сварку, окраску и сборку кузовов. Инвестиции Nissan в создание собственного производства в России на первом этапе составили около $200 млн, кроме того, в 2014 году было вложено еще €167 млн в расширение производственных площадей.

Сегодня на заводе работают 2 тыс. человек, а производственные мощности позволяют выпускать ежегодно до 100 тыс. автомобилей X-Trail, Qashqai и Murano. Благодаря запуску цехов штамповки и литья пластиковых комплектующих завод получил возможность экспортировать компоненты на другие предприятия Nissan.

В прошлом году петербургский завод Nissan выпустил более 56 тыс. автомобилей, поставив рекорд годового объема выпуска за всю историю Nissan в России. В 2012 и 2013 годах завод становился лучшим среди всех предприятий Nissan в мире.

В честь юбилея сотрудники завода решили составить послание тем, кто будет работать на предприятии ровно через 10 лет. Послание будет помещено в специальную капсулу и запечатано до следующего юбилея.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что работников завода Ford ждут другие предприятия Ленинградской области.