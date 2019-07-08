Уклониста от налогов припугнули тюрьмой в Купчино

Штраф в 3 миллиона рублей постановили выплатить за 2 месяца.

В Петербурге бывшего гендиректора заставили заплатить уголовный штраф в 3 млн рублей. Налогового должника припугнули тюремным сроком.

Житель Санкт-Петербурга был осужден за уклонение налогов и по статье о присвоении и растрате, сообщили Gazeta.SPb в УФССП Петербурга 8 июля. Суд назначил ему штраф в 3 млн рублей, запретил выезд за границу России и предупредил, что если за 2 месяца 42-летний мужчина не выплатит деньги, наказание могут и поменять. Петербуржец не стал ждать и выплатил штраф в полном объеме. После этого Купчинский отдел судебных приставов Фрунзенского района Петербурга закрыл производство.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что стоматология Петербурга заплатит более 250 тысяч рублей за некачественный протез.