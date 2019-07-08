Беглова ждет удостоверение кандидата в губернаторы Петербурга

Врио официально зарегистрировали в Горизбиркоме на заседании в понедельник.

Горизбирком Петербурга постановил официально зарегистрировать Александра Беглова как кандидата в губернаторы Петербурга. Врио сможет получить официальное удостоверение кандидата.

Регистрацию действующего губернатора обсудили на заседании СПБИК в понедельник 8 июля. Срок для подачи документов истек 30 июня. Всего 28 человек отдали бумаги в комиссию, но сейчас из кандидатов остались только четверо: Беглов, Тихонова, Амосов и Бортко — остальные либо не прошли муниципальный фильтр, либо “отсеялись” еще раньше.

Беглов как самовыдвиженец должен был принести подписи жителей Петербурга, что и сделал: он набрал 80 331 подпись. Кроме этого, его поддержали 162 муниципала.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Вишневский выбыл из гонки за пост губернатора Петербурга.