Вишневский выбыл из предвыборной гонки на пост губернатора

Для участия в выборах нужно 155 подписей от муниципалов. Фото: https://www.facebook.com/visboris

Для участия в выборах нужно 155 подписей от муниципалов. Фото: https://www.facebook.com/visboris

Муниципальный фильтр не прошли семь кандидатов из 11, которые представили документы.

Число участников в предвыборной гонке на пост губернатора Санкт-Петербурга постепенно сокращается. Борис Вишневский, кандидат от партии “Яблоко” выбывает из гонки из-за муниципального фильтра.

СПБИК отказал в регистрации Анатолию Оброскину, Александру Чухлебову и Светлане Эхиной, сообщает ТАСС. Кроме них необходимого числа подписей от муниципалов (155) не набрали Борис Вишневский, Алексей Шагал, Константин Головко.

Таким образом, из 11 кандидатов, которые представили документы для участия, осталось четверо — Олег Капитанов от партии ЛДПР отказался от дальнейшего участия в предвыборной кампании. В качестве кандидатов до сих пор числятся Александр Беглов, врио губернатора Петербурга, Владимир Бортко, Михаил Амосов и Надежда Тихонова. Выборы пройдут 8 сентября

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге оппозиционеров снимают с выборов.