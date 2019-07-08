Скейтеры и архитекторы обсудят, каким будет скейт-парк в Приморском районе

В Петербурге обсудят будущее скейт-парка. Фото: pixabay.com
В Петербурге обсудят будущее скейт-парка. Фото: pixabay.com

В ГУЖА Приморского района на проспекте Сизова 9 июля пройдет первая встреча по проектированию памп-трека и скейт-парка под Коломяжским путепроводом. Инициатива стала одним из победителей проекта «Твой бюджет-2018».

Проектировщики встретятся с будущими пользователями спортплощадки и обсудят, каким скейтеры, bmx-райдеры, самокатчики, роллеры, маунтинбайкеры видят будущий скейт-парк и памп-трек.

В обсуждении примут участие эксперты по проектированию, архитектуре и дендрологии. Итогом работы станут эскизы проекта скейт-парка и памп-трека, сообщает комитет по финансам Петербурга.

Проектированием будущей спортплощадки занимается компания ООО «Стройтехнадзор». Заявленная стоимость инициативы составляет 12 млн рублей. Авторами её выступили Михаил Сазонов и Елизавета Челнокова.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в трех района Петербурга выбраны победители проекта «Твой бюджет-2019».

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