Знакомство с Россией рекомендуют начинать с Петербурга

Северная столица обогнала в Интернет-опросе Москву и Казань.

Иностранным туристам рекомендуют начинать знакомство с российскими городами с Санкт-Петербурга. Наиболее часто из Европы в Петербург приезжают немцы и итальянцы.

Северную столицу выбрали как первый пункт в списке путешественника по России 56% опрошенных пользователей портала Avisales. Всего в опросе принимали участие 34 тысячи человек. Второй вариант — это Москва (32% опрошенных выбрали именно ее). 7% решили, что лучшим вариантом первого знакомства станет Казань.

За прошедший 2018 год Санкт-Петербург посетили свыше 8 млн туристов, по данным Смольного. Расстояние от Петербурга от границы с Финляндией составляет около 210 км.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что пассажиропоток аэропорта Пулково превышает нормативы в 2,5 раза.