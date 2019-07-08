Знакомство с Россией рекомендуют начинать с Петербурга

Петербург выбрали 56% респондентов. Фото: pixabay.com
Петербург выбрали 56% респондентов. Фото: pixabay.com

Северная столица обогнала в Интернет-опросе Москву и Казань.

Иностранным туристам рекомендуют начинать знакомство с российскими городами с Санкт-Петербурга. Наиболее часто из Европы в Петербург приезжают немцы и итальянцы.

Северную столицу выбрали как первый пункт в списке путешественника по России 56% опрошенных пользователей портала Avisales. Всего в опросе принимали участие 34 тысячи человек. Второй вариант — это Москва (32% опрошенных выбрали именно ее). 7% решили, что лучшим вариантом первого знакомства станет Казань.

За прошедший 2018 год Санкт-Петербург посетили свыше 8 млн туристов, по данным Смольного. Расстояние от Петербурга от границы с Финляндией составляет около 210 км.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что пассажиропоток аэропорта Пулково превышает нормативы в 2,5 раза.

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