Сын экс-главы МИД Кореи попросил убежища в КНДР

Сын бывшего главы министерства иностранных дел Республики Корея Чхо Ин Гук попросил политического убежища в КНДР. Прибытие мужчины в Пхеньян трансировалось на местном телевидение.

73-летний Чхо Ин Гук — сын известных южнокорейских перебезчиков, пишет newsru со ссылкой на севернокорейские СМИ. Его отец Чхо Доксин в 1970-х эмигрировал в Соединененные Штаты, а уже в 1980-х перебрался в КНДР.

Чхо Ин Гук отметил, что давно хотел жить в стране, в которой воплощаются идеи и заветы его родителей.

«Это давнее решение, которое я только сейчас реализовал», — сообщил он в эфире государственного телевидения КНДР.

По данным севернокорейских СМИ, Чхо Ин Гук займет место в ведомстве, которое отвечает за вопросы объединения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Дональд Трамп стал первым действующим президентом США, который посетил КНДР.