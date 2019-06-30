Трамп первым из президентов США посетил КНДР

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп стал первым действующим президентом США, который пересек границу Северной Кореи.

Трамп по приглашению лидера КНДР Ким Чен Ына перешел демаркационную линию, которая разделяет две Кореи. Они пожали друг другу руки.

Дональд Трамп назвал «великой честью» возможность перехода границы, а сам момент Ким Чен Ын огласил «историческим», добавив, что рад встрече с президентом США, передает РБК.

Позже лидер Северной Кореи признался, что предложение о встрече, которое Трамп опубликовал в своём аккаунте в Twitter, стало для него большой неожиданностью.

Глава США, в свою очередь, пригласил Ким Чен Ына посетить Белый дом. Ответа на приглашение пока не последовало.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Дональд Трамп обещал подумать над предложением посетить 75-летие Победы.